Venezuela | Meloni ' gratitudine per liberazione prigionieri spero si vada avanti in questa direzione'

Il ministro Meloni ha espresso gratitudine per la decisione di liberare alcuni detenuti politici in Venezuela, tra cui cittadini italiani. Ha auspicato che questo processo continui con ulteriori passi avanti, sottolineando l'importanza di una collaborazione costruttiva tra le parti. La notizia rappresenta un passo importante nei rapporti diplomatici e nella tutela dei diritti umani, segnando un momento di speranza per le relazioni tra Italia e Venezuela.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici" in Venezuela "fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione". E' quanto si legge in una dichiarazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

