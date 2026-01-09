Venezuela looks to reestablish diplomatic ties with US

Venezuela ha annunciato di aver avviato un processo esplorativo per il ripristino delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti. Questa fase preliminare mira a favorire un dialogo costruttivo tra i due paesi, in un contesto di potenziali miglioramenti delle relazioni diplomatiche e di collaborazione futura. La decisione rappresenta un passo importante nel tentativo di riavvicinamento tra Caracas e Washington.

Jan 9 (Reuters) - Venezuela’s government said on Friday it has begun an exploratory diplomatic phase with the United States, with a view to reestablishing diplomatic pres. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.itImmagine generica

A Defense of U.S. Intervention in Venezuela | Interesting Times with Ross Douthat

