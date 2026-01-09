Venezuela liberi gli italiani Gasperin e Pilieri Ancora attesa per Alberto Trentini

Due italiani, Gasperin e Pilieri, sono stati recentemente liberati dal Venezuela, in seguito all'annuncio di Caracas riguardo al rilascio di un numero significativo di prigionieri politici. Restano ancora in attesa di conoscere gli sviluppi per Alberto Trentini, mentre le autorità venezuelane continuano a comunicare aggiornamenti sulla situazione. La vicenda evidenzia le tensioni e le trattative in corso tra le parti coinvolte.

