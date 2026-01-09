Il Venezuela ha rilasciato Biagio Pilieri, giornalista e politico italo-venezuelano, tra i detenuti politici liberati dalle autorità di Caracas. Pilieri, leader del partito Convergencia ed ex deputato dell’Assemblea Nazionale, era stato arrestato nell’agosto del 2024 con accuse di terrorismo e tradimento alla patria. La sua liberazione si inserisce nel contesto di recenti sviluppi politici nel paese.

Non solo l’imprenditore Luigi Gasperin. Tra i detenuti politici rilasciati dalle autorità di Caracas c’è anche il giornalista e politico italo-venezuelano Biagio Pilieri, leader del partito Convergencia ed ex deputato dall’Assemblea Nazionale, che era stato arrestato nell’agosto del 2024, accusato di terrorismo e tradimento alla patria. Ma sostanzialmente, imprigionato in quanto oppositore del regime di Maduro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jesus Pilieri (@pilierijesus) Pilieri, 60 anni, era detenuto nell’Helicoide, una delle prigioni più dure del Venezuela. Le autorità non hanno fornito un elenco di nominativi: possibile liberazione di altri italiani, tra cui il cooperante Alberto Trentini, che lavorava per la ong Humanity and Inclusion. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Venezuela, liberato l'italiano Biagio Pilieri

