Venezuela liberato l’italiano Biagio Pilieri
Il Venezuela ha rilasciato Biagio Pilieri, giornalista e politico italo-venezuelano, tra i detenuti politici liberati dalle autorità di Caracas. Pilieri, leader del partito Convergencia ed ex deputato dell’Assemblea Nazionale, era stato arrestato nell’agosto del 2024 con accuse di terrorismo e tradimento alla patria. La sua liberazione si inserisce nel contesto di recenti sviluppi politici nel paese.
Non solo l’imprenditore Luigi Gasperin. Tra i detenuti politici rilasciati dalle autorità di Caracas c’è anche il giornalista e politico italo-venezuelano Biagio Pilieri, leader del partito Convergencia ed ex deputato dall’Assemblea Nazionale, che era stato arrestato nell’agosto del 2024, accusato di terrorismo e tradimento alla patria. Ma sostanzialmente, imprigionato in quanto oppositore del regime di Maduro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jesus Pilieri (@pilierijesus) Pilieri, 60 anni, era detenuto nell’Helicoide, una delle prigioni più dure del Venezuela. Le autorità non hanno fornito un elenco di nominativi: possibile liberazione di altri italiani, tra cui il cooperante Alberto Trentini, che lavorava per la ong Humanity and Inclusion. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Venezuela, liberato anche l'italiano Biagio Pilieri. Trump: "Ora colpiremo i cartelli anche via terra"
Leggi anche: Venezuela, liberato il giornalista Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini
Venezuela liberato l’italiano Luigi Gasperin | spiragli per Trentini e altri connazionali detenuti; Venezuela l’italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati | chi è e perché era detenuto Attesa e speranza per Trentini Pilieri e Burlò.
Diretta | Venezuela, liberato anche l'italiano Biagio Pilieri. Trump: "Ora colpiremo i cartelli anche via terra" - Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista a Fox News, commentando i ... ilgiornale.it
Venezuela: liberato nella notte il giornalista Biagio Pilieri. Le prime immagini - Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò. tg.la7.it
Biagio Pilieri ed Enrique Marquez liberati in Venezuela - Dopo oltre 16 mesi di detenzione a Caracas, il politico e giornalista italo- notizie.tiscali.it
Il giornalista Pilieri liberato insieme all’ex leader dell’opposizione venezuelana Marquez x.com
Media, il politico e giornalista Biagio Pilieri liberato in Venezuela - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.