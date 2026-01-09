Venezuela liberato l' italiano Biagio Pilieri Trump | Caracas collabora annullato un nuovo attacco Gli Usa sequestrano una terza petroliera

Il Venezuela ha annunciato la liberazione di Biagio Pilieri, italiano detenuto nel paese, in un clima di apparente distensione. Gli Stati Uniti hanno sequestrato una terza nave petroliera e Trump ha dichiarato che Caracas collabora, annunciando l’annullamento di un nuovo attacco. Questi sviluppi suggeriscono segnali di progressiva conciliazione tra le parti, mentre la situazione rimane in evoluzione.

Segnali di distensione dal Venezuela, dopo la liberazione di diversi detenuti stranieri, tra cui per ora anche due italiani, è stato presentato come un gesto di conciliazione. Negli Usa, il Senato ha approvato un decreto che limita i poteri di guerra del presidente Trump, che a sua volta ha annunciato la sua intenzione di colpire i cartelli della droga via terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Venezuela, liberato l'italiano Biagio Pilieri. Trump: "Caracas collabora, annullato un nuovo attacco". Gli Usa sequestrano una terza petroliera Leggi anche: Trump annuncia la cancellazione di un secondo attacco contro il Venezuela: “Caracas collabora, annullato un nuovo attacco” Leggi anche: Venezuela, liberato l’italiano Biagio Pilieri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela, liberato l'italiano Biagio Pilieri; Il Venezuela libera alcuni detenuti, anche gli italiani Gasperin e Pilieri. Speranza per Trentini; Venezuela: liberato nella notte un'altro italiano, Biagio Pilieri. Le prime immagini; Non solo Trentini: 28 i detenuti “politici” italiani in Venezuela. Ecco chi sono. Diretta | Venezuela, liberato anche l'italiano Biagio Pilieri. Trump: "Ora colpiremo i cartelli anche via terra" - Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista a Fox News, commentando i ... ilgiornale.it

Venezuela, liberati l'italiano Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò - Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti, anche stranieri Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la ... ilmessaggero.it

Venezuela: liberato nella notte il giornalista Biagio Pilieri. Le prime immagini - Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò. tg.la7.it

Dopo oltre 16 mesi di detenzione a Caracas, il politico e giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri è stato liberato e ha potuto riabbracciare i suoi familiari - facebook.com facebook

Luigi Gasperin, l’italiano liberato in Venezuela: arrestato per cospirazione - la Repubblica x.com

