Venezuela liberati gli italiani Pilieri e Gasperin | non si spegne la speranza per Trentini

In Venezuela, sono stati liberati gli italiani Pilieri e Gasperin, portando sollievo e speranza. Antonio Tajani ha contattato l’ambasciatore a Caracas, coinvolgendo la rete consolare, esponenti della Chiesa e della società civile. Si apre una fase di attesa e fiducia per i Trentini e le loro famiglie, con attenzione alle evoluzioni della situazione nel Paese sudamericano.

Antonio Tajani, si è si è messo in contatto con l'ambasciatore a Caracas, la rete consolare e esponenti della Chiesa e società civile nel Paese sudamericano. In una nota, la Farnesina ha fatto sapere che il governo "ha posto in essere azioni che possano garantire una soluzione favorevole per ogni singolo detenuto e accelerare il rilascio degli altri connazionali".

