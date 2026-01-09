venezuela liberati gasperin e pilieri attesa per la sorte di trentini

Dopo oltre 16 mesi di detenzione a Caracas, Biagio Pilieri, politico e giornalista italo-venezuelano, è stato liberato ed è tornato a riunirsi con la famiglia. La sorte di Gasperin e Trentini resta incerta, suscitando attenzione e speranza. La vicenda evidenzia le complessità del contesto politico venezuelano e le implicazioni per i cittadini coinvolti.

Dopo oltre 16 mesi di detenzione a Caracas, il politico e giornalista italo-venezuelano Biagio Pilieri è stato liberato e ha potuto riabbracciare i suoi familiari. Lo riportano i media locali. Arrestato il 28 agosto del 2024 la sua uscita dalla prigione dell'Elicoide avviene nell'ambito di una serie di rilasci di prigionieri politici decisi dalle autorità venezuelane, che hanno anche visto la liberazione di altri detenuti stranieri. La notizia ha suscitato emozione fra amici e parenti, segnando un momento di sollievo dopo un lungo periodo di isolamento. Nella serata di ieri, come ha rivelato Libero in esclusiva, è giunta anche la notizia della liberazione di Luigi Gasperin. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

