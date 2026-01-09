Il Venezuela ha rilasciato Biagio Pilieri, membro dell’opposizione e coinvolto nella campagna presidenziale del 2024 di Maria Corina Machado, premio Nobel per la pace. L’attesa ora si concentra sulla possibile liberazione di Luigi Gasperin e Alberto Trentini. Questi sviluppi rappresentano un passo importante nel contesto politico venezuelano, suscitando attenzione sulla situazione dei detenuti e sulle dinamiche di dialogo tra governo e opposizione.

Il Venezuela ha rilasciato Biagio Pilieri, esponente dell’opposizione che aveva fatto parte della campagna presidenziale nel 2024 del premio Nobel per la pace Maria Corina Machado. Lo riporta Foro Penal, un’organizzazione di difesa dei detenuti a Caracas. Sarebbe stato liberato anche un altro cittadino italiano, il 77enne Luigi Gasperin. E’ stato arrestato il 7 agosto 2025 a Maturin (Stato di Monagas) e poi detenuto in un centro nella zona di Prados del Este (Caracas). E’ stato fermato in seguito a un controllo sulla presunta detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo negli uffici della società di cui era socio di maggioranza e presidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, liberati Biagio Pilieri e Luigi Gasperin: attesa per Alberto Trentini

