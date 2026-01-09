Venezuela la denuncia di Reporter senza Frontiere | la vita per i giornalisti resta dura anche se non c’è più Maduro
Secondo Reporter senza Frontiere, le condizioni del giornalismo in Venezuela continuano a peggiorare, anche in assenza di Maduro. La recente azione militare degli Stati Uniti e la conseguente instabilità politica hanno aggravato la situazione, rendendo difficile il lavoro dei giornalisti nel paese. La denuncia mette in evidenza le sfide ancora presenti per la libertà di stampa in Venezuela e la necessità di un clima più stabile e sicuro.
“Le condizioni del giornalismo in Venezuela si sono ulteriormente deteriorate dopo l’azione militare illegale degli Stati Uniti del 3 gennaio e dell’instabilità istituzionale che ne è derivata”, scrive Reporter senza Frontiere in una nota pubblicata ieri. La Ong con sede a Parigi da anni denuncia la repressione e il rigido controllo dell’informazione sotto il governo di Nicolas Maduro. Per il 2025, ha classificato il Venezuela al 160° posto su 180 Paesi nella sua lista sulla libertà di stampa nel mondo, denunciando il quadro di un Paese dove “l’informazione indipendente è sotto attacco costante”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
