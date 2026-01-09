Venezuela il buio dopo la speranza per Alberto Trentini | Liberati solo 10 detenuti su 1.000

Dopo l’annuncio ufficiale, in Venezuela sono stati liberati solo 10 detenuti su 1.000, tra cittadini locali e stranieri. Questa ridotta azione di clemenza evidenzia la complessità della situazione carceraria nel paese, caratterizzata da numeri elevati e da un processo di riforma ancora in fase iniziale. La notizia sottolinea le difficoltà nel garantire un reale miglioramento delle condizioni di detenzione e di tutela dei diritti umani.

Sono soltanto dieci, tra cittadini venezuelani e stranieri, i detenuti liberati dalla carceri del Paese caraibico dopo l'annuncio del governo. La denuncia arriva dall'ong venezuelana Giustizia, Incontro e Perdono, che parla di circa mille prigionieri ancora in attesa di essere rilasciati. «La mancanza di trasparenza delle autorità, che non hanno pubblicato ufficialmente un elenco delle persone che saranno liberate, costituisce un ulteriore maltrattamento delle famiglie», spiega all' Ansa Marino Alvarado, avvocato e difensore dei diritti umani. Secondo gli attivisti, il processo di rilascio dei prigionieri sarà graduale e continuerà con ogni probabilità nel weekend.

