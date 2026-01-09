Venezuela gli Usa sequestrano la quinta petroliera | è la Olina già sanzionata per il trasporto di petrolio russo

Le autorità statunitensi hanno sequestrato la petroliera “Olina”, nota anche come “Minerva”, nel corso di una operazione notturna. Questa è la quinta nave fermata nell’ambito di una campagna volta a individuare imbarcazioni coinvolte nel trasporto di petrolio venezuelano soggetto a sanzioni. La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha agito per monitorare e contrastare le attività di trasporto di greggio venezuelano sotto restrizione internazionale.

Il suo ultimo nome sarebbe “ Olina “, ma in passato è stata registrata anche come “Minerva”. La Guardia costiera Usa l’ha intercettata nella notte americana: è la quinta petroliera fermata dalle autorità di Washington nella loro campagna volta a rintracciare le navi coinvolte nel trasporto di greggio venezuelano soggetto a sanzioni. Fermata durante un’operazione condotta dalla Guardia costiera e dalla Joint Task Force Southern Spear, “Olina” batte bandiera di Timor Est, era già stata sanzionata per aver trasportato greggio russo e secondo i dati di tracciamento marittimo ha trasmesso l’ultima posizione a metà novembre, al largo del Venezuela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, gli Usa sequestrano la quinta petroliera: è la “Olina”, già sanzionata per il trasporto di petrolio russo Leggi anche: Gli Usa sequestrano petroliera russa: "È sotto la nostra custodia". Ira di Mosca | "Controllo sul petrolio del Venezuela a tempo indefinito" Leggi anche: Venezuela, si alza la tensione: gli Usa sequestrano una petroliera La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Petroliera Elbus della flotta ombra russa colpita nel Mar Nero, aumentano i timori di una terza guerra mondiale. Venezuela, gli Usa sequestrano la quinta petroliera: è la “Olina”, già sanzionata per il trasporto di petrolio russo - La Guardia Costiera americana ha fermato la nave Olina, già sanzionata per trasporto di greggio russo. ilfattoquotidiano.it

Venezuela, la Guardia costiera Usa a bordo di una quinta petroliera - Le forze degli Stati Uniti sono salite a bordo di una quinta petroliera nell'ambito della campagna per tracciare e bloccare il traffico illegale di greggio dal Venezuela. tgcom24.mediaset.it

Venezuela, Trump non allenta la presa. Gli Usa abbordano un'altra petroliera, è la quinta - La Guardia costiera americana intercetta l’Olina, già sanzionata per il greggio russo: era sparita dai radar al largo delle coste venezuelane ... affaritaliani.it

#Tg2000 - #Venezuela, #Usa sequestrano 2 petroliere. Tensioni con la #Chiesa #8gennaio #Tv2000 #Trump #Petroliere @tg2000it x.com

Diego Fusaro. . DIEGO FUSARO: Venezuela: gli USA sequestrano petroliera con bandiera russa __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.