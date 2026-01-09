Vasto raid della Russia su Kyiv | ci sono morti

Nella notte, Kyiv è stata colpita da un raid missilistico e da droni provenienti dalla Russia, provocando almeno quattro vittime e 22 feriti. L'attacco si inserisce nel contesto delle tensioni in corso, evidenziando la persistente instabilità nella regione. Le autorità stanno monitorando la situazione e fornendo assistenza alle persone coinvolte.

Nella notte la Russia ha colpito Kyiv con un nuovo raid missilistico e con droni, causando almeno quattro morti e 22 feriti. Mosca sostiene di aver utilizzato anche il missile ipersonico Oreshnik e di aver preso di mira «obiettivi strategici», parlando di una risposta a un presunto «attacco terroristico del regime di Kyiv» contro la residenza di Vladimir Putin a fine dicembre, versione che l'intelligence ucraina respinge, sostenendo sia un pretesto per avviare una nuova escalation.

La Russia contro il Regno Unito: «Ci sono loro dietro gli ultimi raid di Kyiv» - L’ambasciatore russo a Londra, Andrei Kelin, ne è sicuro: «Queste azioni portano a un livello diverso di escalation». lettera43.it

La resistenza della comunità islamica di Kyiv, dopo il raid russo che ha colpito la moschea - All'interno della moschea, parte del soffitto della sala di preghiera maschile è crollato, spargendo frammenti di vetro sui tappeti. huffingtonpost.it

