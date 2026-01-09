Vasto incendio a San Giovanni Valdarno distrutti strutture agricole e macchinari

Nella notte a San Giovanni Valdarno si è sviluppato un vasto incendio che ha interessato un annesso agricolo, causando la distruzione di strutture e macchinari. L'incendio, ancora sotto controllo, ha coinvolto principalmente un'area rurale della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere i danni e verificare le cause dell'incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 9 gennaio 2026 – Vasto incendio nella notte a San Giovanni Valdarno: in fiamme un annesso agricolo. Sul posto sono intervenuti I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi. Le fiamme hanno coinvolto alcune strutture al cui interno si trovavano macchine agricole e altre attrezzature. I vigili del fuoco, intervenuti con squadre da Montevarchi, Arezzo, Figline Valdarno e Prato, hanno domato l'incendio che aveva ormai interessato l'intera struttura e hanno tratto in salvo un cane che si trovava all'interno delle capanne. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma gli annessi agricoli interessati dalle fiamme sono stati completamente distrutti.

