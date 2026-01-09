Variazioni ai percorsi bus per lavori in via Dante e quartiere Salinella

Kyma Mobilità comunica le variazioni ai percorsi bus a Taranto, a causa di lavori urgenti in via Dante e nel quartiere Salinella. Dal 12 al 31 gennaio 2026, tra le 07:00 e le 16:00, via Dante sarà chiusa tra via Leonida e via Capecelatro per interventi di manutenzione. Si consiglia di consultare le mappe e gli aggiornamenti per pianificare gli spostamenti.

Kyma Mobilità informa la cittadinanza che, a seguito dell'Ordinanza n. 3 del 05012026, per lavori urgenti di manutenzione straordinaria dell'Acquedotto Pugliese, la circolazione in via Dante (tratto tra via Leonida e via Capecelatro) sarà interdetta dal 12 al 31 gennaio 2026, nella fascia oraria 07:00 – 16:00. Pertanto, le corse di linea 6 – direzione Porto Mercantile, effettueranno durante l'arco di tempo di chiusura della via interessata, la seguente deviazione: Lavori AQP in via Dante dal 12012026 al 31012026. Linea 6 (direzione Porto Mercantile): i bus, giunti su via Dante, svolteranno a destra su via Giusti, a sinistra su via Oberdan, a sinistra su via Leonida, per poi riprendere il percorso regolare.

