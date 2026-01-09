Valeria Marini contro Antonella Elia | Cacciata da Rai 2 dopo un’aggressione

Recenti dichiarazioni hanno acceso un confronto tra Valeria Marini e Antonella Elia, coinvolgendo tensioni e accuse tra le due protagoniste. La vicenda, che ha visto anche l’assenza di Marini da Rai 2, si sviluppa attraverso scambi di parole e rivelazioni che ne evidenziano lo stato di confronto pubblico. Questo episodio rappresenta un capitolo della loro relazione, segnato da tensioni e aspettative non soddisfatte.

È guerra aperta fra Antonella Elia e Valeria Marini con uno scambio di frecciatine e accuse, ma anche rivelazioni. L’ultima arriva proprio dall’ex star del Bagaglino che su Instagram ha raccontato che la showgirl sarebbe stata cacciata dopo un’aggressione dietro le quinte di un programma di Rai 2. Valeria Marini contro Antonella Elia. Valeria Marini ha infatti pubblicato nelle sue Stories di Instagram un video intitolato Versalità Stellare. La clip riguarda un’ospitata della showgirl nel programma Citofonare Rai Due, condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Sotto al frame la Marini ha scritto: “Tutti sanno che a Citofonare Rai2, Antonella Elia, a gennaio dell’anno scorso, dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Valeria Marini contro Antonella Elia: “Cacciata da Rai 2 dopo un’aggressione” Leggi anche: Valeria Marini fa una rivelazione scioccante su Antonella Elia: aggressione tremenda in Rai, accusa grave Leggi anche: Antonella Elia contro Valeria Marini, gelo in diretta da Diaco: ‘Personalità di me..a’, imbarazzo a BellaMa’ Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Valeria Marini contro Antonella Elia: «Fu sospesa da Rai2 dopo aver aggredito una persona della troupe»; Valeria Marini contro Antonella Elia: Fu sospesa dalla Rai, la replica che riaccende la polemica; Valeria Marini affonda Antonella Elia: L'hanno cacciata dopo l'aggressione. Il retroscena; Valeria Marini risponde ad Antonella Elia con una frecciatina: Io personalità di me**a? I miei ideali volano alto. Valeria Marini contro Antonella Elia: “Cacciata da Rai 2 dopo un’aggressione” - Nelle ultime settimane infatti si era parlato spesso del suo addio a Pietro delle Piane, attore con cui avrebbe dovuto ... dilei.it

Valeria Marini si scaglia contro Antonella Elia: “È stata sospesa dalla Rai perché ha aggredito…” - Nuove tensioni tra Valeria Marini e Antonella Elia, in passato più volte si sono scontrare in televisione infatti non è una novità che le due non vadano ... ilsipontino.net

Valeria Marini: prima le scuse a Selvaggia Lucarelli, poi il duro affondo contro Antonella Elia - Rivalità e retroscena: Valeria Marini contro Antonella Elia tra social frecciatine e scuse pubbliche a Selvaggia Lucarelli. notizie.it

Valeria Marini contro Antonella Elia: Cacciata dopo l’aggressione!

Valeria Marini ha ricondiviso nelle sue storie un video di una passata ospitata a Citofonare Rai2, accompagnandolo con una didascalia che ha subito fatto discutere - facebook.com facebook

Valeria Marini e Pierluigi Diaco litigano ancora in diretta: "Falso, non mi hai trattata bene". Lui: "Bugiarda" x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.