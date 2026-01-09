Un viaggio in Vietnam, pensato come regalo speciale per la moglie, si è trasformato in una delusione per alcuni clienti. Dopo aver investito denaro e aspettative in questa vacanza, le esperienze non sono state all’altezza delle promesse, suscitando disagio e frustrazione. Questa situazione evidenzia l’importanza di affidarsi a servizi affidabili e trasparenti nel settore dei viaggi, per evitare che un’occasione così importante si trasformi in una delusione.

Fano, 9 gennaio 2026 – Era il regalo di compleanno per la moglie: uno stupendo e indimenticabile viaggio di due settimane in Vietnam. Partenza domenica 11 gennaio, il giorno stesso in cui la signora Anna compie gli anni. Il sogno è sfumato mercoledì mattina quando i coniugi Cestari, emiliani, da qualche anno trasferiti a Fano, si sono presentati nell’ agenzia di viaggi di via Froncini e con sorpresa hanno trovato i carabinieri. “Siamo andati in agenzia – racconta Marco Cestari – perché la titolare non ci rispondeva al telefono, con stupore abbiamo trovato i carabinieri e capito che la titolare è irreperibile e che nessuno ha sue notizie, neppure i proprietari del locale dato in affitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vacanze in fumo, la rabbia dei clienti: “Soldi sborsati per viaggio da sogno, il Vietnam era un regalo a mia moglie”

Leggi anche: Peluche dimenticato in treno, l'appello del proprietario: "Era il regalo che mia moglie morta fece ai miei figli" | Poi la sorpresa

Leggi anche: Il Capodanno dei vip: vacanze da sogno, feste e brindisi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nel Zest del Sottosopra il fumo si muove come una creatura affamata. Ti attira con un odore innaturale, quasi un richiamo del Mind Flayer. Ti prepari allo scontro, ma la nube si apre. Dentro trovi solo una terrina incandescente e una pinsa su un tagliere. Decidi - facebook.com facebook