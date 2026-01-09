Vacanze in fumo la rabbia dei clienti | Soldi sborsati per viaggio da sogno il Vietnam era un regalo a mia moglie

Un viaggio in Vietnam, pensato come regalo speciale per la moglie, si è trasformato in una delusione per alcuni clienti. Dopo aver investito denaro e aspettative in questa vacanza, le esperienze non sono state all’altezza delle promesse, suscitando disagio e frustrazione. Questa situazione evidenzia l’importanza di affidarsi a servizi affidabili e trasparenti nel settore dei viaggi, per evitare che un’occasione così importante si trasformi in una delusione.

Fano, 9 gennaio 2026 – Era il regalo di compleanno per la moglie: uno stupendo e indimenticabile viaggio di due settimane in Vietnam. Partenza domenica 11 gennaio, il giorno stesso in cui la signora Anna compie gli anni. Il sogno è sfumato mercoledì mattina quando i coniugi Cestari, emiliani, da qualche anno trasferiti a Fano, si sono presentati nell’ agenzia di viaggi di via Froncini e con sorpresa hanno trovato i carabinieri. “Siamo andati in agenzia – racconta Marco Cestari – perché la titolare non ci rispondeva al telefono, con stupore abbiamo trovato i carabinieri e capito che la titolare è irreperibile e che nessuno ha sue notizie, neppure i proprietari del locale dato in affitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

