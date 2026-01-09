Il tema dell’acquisto di case negli Stati Uniti torna al centro del dibattito politico, con l’annuncio di Donald Trump di limitare l’attività dei grandi investitori istituzionali nel settore immobiliare. La proposta mira a ridurre i prezzi degli immobili e facilitare l’accesso alla prima casa per giovani e famiglie, contribuendo a un mercato più accessibile e stabile.

Negli Stati Uniti il tema della casa torna al centro dello scontro politico. Il presidente Donald Trump, come riporta Ap News, ha annunciato l’intenzione di vietare ai grandi investitori istituzionali l’acquisto di case unifamiliari, con l’obiettivo dichiarato di abbassare i prezzi degli immobili e rendere più accessibile l’acquisto della prima casa per giovani e famiglie. L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sul social Truth, dove Trump ha spiegato che chiederà al Congresso di trasformare la proposta in una norma vera e propria. Il presidente tornerà sul tema anche durante un intervento previsto al Forum economico mondiale di Davos, dove presenterà altre misure legate al costo della vita e all’emergenza abitativa. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Usa, Trump vuole bloccare i grandi investitori: stop all’acquisto di case

Leggi anche: Incontro Trump-Orbán alla Casa Bianca, tolte a Ungheria sanzioni su acquisto petrolio e gas russi, in cambio l’acquisto di armi Usa per $700mln

Leggi anche: Incontro Trump-Orbán alla Casa Bianca, tolte a Ungheria sanzioni su acquisto petrolio e gas russi, in cambio l’acquisto di armi Usa per $700mln

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cos'è successo in Venezuela e cosa c'entra il petrolio; Caracas rilascia vari detenuti, liberi Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Il Senato USA contro Trump - Trump: inizieremo attacchi via terra ai cartelli droga; Trump e la Groenlandia: «Ci serve assolutamente: è circondata da navi russe e cinesi». La premier danese: «Se ci attaccassero, sarebbe la fine di tutto»; Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela? Dai narcos al petrolio, ecco le cause.

Usa, Donald Trump vuole vietare ai grandi investitori l’acquisto di case unifamiliari per ridurre prezzi e affitti - L’obiettivo è favorire le famiglie, ma restano dubbi sull’efficacia e sull’attuazione della misura. milanofinanza.it