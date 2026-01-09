USA sequestrano nave russa nell'Atlantico | Sforzo enorme per una petroliera vuota qualcosa trasportava

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave russa nell’Atlantico, in un’operazione complessa e apparentemente ingente, anche considerando che la petroliera era vuota. In questa intervista, l’ex comandante della Marina britannica e addetto militare a Mosca, John Foreman, analizza le implicazioni strategiche dell’operazione, evidenziando le diverse forze coinvolte e sollevando dubbi sul reale contenuto della nave e sugli obiettivi dietro questa azione.

L’intervista di Fanpage.it all'ex comandante della Marina britannica e poi addetto militare a Mosca John Foreman: “Dalla Guardia Costiera alle forze speciali USA, passando per la sorveglianza aerea britannica, l’operazione sulla ‘Marinera’ solleva dubbi sul vero carico e sugli interessi strategici di Washington”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Gli Usa sequestrano una petroliera russa nell’Atlantico del nord

Leggi anche: Gli Usa sequestrano una petroliera russa nell'Atlantico del Nord: «È sotto la nostra custodia». L'ira di Mosca: «Azione illegale» 

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gli Usa sequestrano una petroliera russa nell’Atlantico del nord; Gli Usa sequestrano la petroliera russa Marinera: «Ora è sotto la nostra custodia». Ira di Mosca, che aveva mandato la Marina a scortarla: «Illegale»; Usa, petroliera russa sequestrata per violazione sanzioni. Pentagono: Stop greggio venezuelano; Gli Stati Uniti sequestrano due petroliere legate al Venezuela. Una batte bandiera russa, Mosca:….

usa sequestrano nave russaVenezuela, Usa sequestrano petroliera russa: sfida con Mosca nell'Atlantico - Secondo un funzionario interpellato dalla Nbc, agenti americani sono saliti a bordo della petroliera, precedentemente chiamata Bella 1 e poi ribattezzata Marinera. adnkronos.com

usa sequestrano nave russaUna nave petroliera russa sequestrata dagli Usa ha riaperto le ostilità tra Mosca e Washington - Le forze armate statunitensi hanno preso il controllo di due navi cisterna: una nell'Atlantico settentrionale battente bandiera russa, l'altra, ... avvenire.it

usa sequestrano nave russaAssalto alla Marinera. Militari Usa sequestrano una petroliera russa nell'Atlantico - Washington insegue da più di due settimane la "Marinera", che originariamente si chiamava "Bella 1", dopo il blocco contro le ... huffingtonpost.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.