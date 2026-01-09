USA sequestrano nave russa nell'Atlantico | Sforzo enorme per una petroliera vuota qualcosa trasportava

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una nave russa nell’Atlantico, in un’operazione complessa e apparentemente ingente, anche considerando che la petroliera era vuota. In questa intervista, l’ex comandante della Marina britannica e addetto militare a Mosca, John Foreman, analizza le implicazioni strategiche dell’operazione, evidenziando le diverse forze coinvolte e sollevando dubbi sul reale contenuto della nave e sugli obiettivi dietro questa azione.

L'intervista di Fanpage.it all'ex comandante della Marina britannica e poi addetto militare a Mosca John Foreman: "Dalla Guardia Costiera alle forze speciali USA, passando per la sorveglianza aerea britannica, l'operazione sulla 'Marinera' solleva dubbi sul vero carico e sugli interessi strategici di Washington".

