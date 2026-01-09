A dicembre 2025, la disoccupazione negli Stati Uniti si attesta al 4,4%, segnando un ulteriore calo rispetto ai mesi precedenti. Lo comunica l’ufficio statistico del lavoro, evidenziando segnali di stabilità nel mercato occupazionale americano. Questo dato riflette un trend positivo e una ripresa moderata dell’economia, offrendo un quadro più chiaro sulla situazione occupazionale nel paese.

In Usa la disoccupazione è in calo al 4,4% a dicembre 2025. Lo riporta l’ufficio statistico del lavoro Usa. A dicembre scorso l’occupazione totale nel settore non agricolo degli Stati Uniti è aumentata di 50mila unità, mentre il tasso di disoccupazione è calato lievemente al 4,4%. L’occupazione ha continuato a crescere nei settori della ristorazione, della sanità e dell’ assistenza sociale. Il commercio al dettaglio ha registrato una perdita di posti di lavoro. L’occupazione è aumentata di 584mila unità nel 2025 (con un incremento medio mensile di 49mila unità), meno rispetto all’aumento di 2 milioni registrato nel 2024 (con un incremento medio mensile di 168mila unità). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, disoccupazione in calo al 4,4%

