US Orléans-Monaco Coppa di Francia 10-01-2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Il 10 gennaio 2026 alle ore 15:30 si disputa la sfida tra US Orléans e Monaco, valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia. In questa partita, il Monaco di Pocognoli affronta una squadra di livello nazionale, offrendo spunti interessanti per analisi delle formazioni, quote e pronostici. Un incontro importante per entrambe le squadre, che cercano di proseguire il cammino nella competizione.
Nella prima giornata dei sedicesimi di finale di coppa di Francia scende in campo anche il Monaco di Pocognoli impegnato sul campo dell’US Orléans, squadra di National. Le Guêpes militano da 6 anni nella terza divisione nazionale, dopo una serie di tentativi di tornare in Ligue2 non andati a buon fine. Il miglior risultato di sempre in questa competizione è la finale raggiunta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Angers-Tolosa (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: St Maur Lusitanos-Lille (Coppa di Francia, 20-12-2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici
Orléans - Monaco Cronaca, formazioni e statistiche - Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. tuttosport.com
Il momento simbolo di quell’epoca arrivò lontano da Erevan, sui palcoscenici europei. Nella Coppa dei Campioni 1974-’75 l’Ararat raggiunse i quarti di finale, trovandosi di fronte il Bayern Monaco, la squadra più forte del continente, fresca di titoli mondiali e g - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.