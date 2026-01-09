US Orléans-Monaco Coppa di Francia 10-01-2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 gennaio 2026 alle ore 15:30 si disputa la sfida tra US Orléans e Monaco, valida per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia. In questa partita, il Monaco di Pocognoli affronta una squadra di livello nazionale, offrendo spunti interessanti per analisi delle formazioni, quote e pronostici. Un incontro importante per entrambe le squadre, che cercano di proseguire il cammino nella competizione.

Nella prima giornata dei sedicesimi di finale di coppa di Francia scende in campo anche il Monaco di Pocognoli impegnato sul campo dell’US Orléans, squadra di National. Le Guêpes militano da 6 anni nella terza divisione nazionale, dopo una serie di tentativi di tornare in Ligue2 non andati a buon fine. Il miglior risultato di sempre in questa competizione è la finale raggiunta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

us orl233ans monaco coppa di francia 10 01 2026 ore 15 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - US Orléans-Monaco (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Angers-Tolosa (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: St Maur Lusitanos-Lille (Coppa di Francia, 20-12-2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Orléans - Monaco Cronaca, formazioni e statistiche - Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. tuttosport.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.