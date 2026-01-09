US Orléans-Monaco Coppa di Francia 10-01-2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici convocati

Il 10 gennaio 2026 alle 15:30 si affrontano US Orléans e Monaco nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia. La partita vede il Monaco di Pocognoli impegnato contro una squadra di livello nazionale. In questa guida troverai le formazioni, le quote, i pronostici e i convocati delle due squadre, offrendo un quadro completo per comprendere questa sfida di calcio.

Nella prima giornata dei sedicesimi di finale di coppa di Francia scende in campo anche il Monaco di Pocognoli impegnato sul campo dell’US Orléans, squadra di National. Le Guêpes militano da 6 anni nella terza divisione nazionale, dopo una serie di tentativi di tornare in Ligue2 non andati a buon fine. Il miglior risultato di sempre in questa competizione è la finale raggiunta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

