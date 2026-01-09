Urbanistica legale Nolli su Bosconavigli | È innocente ha eseguito ciò che ha detto Comune

Da lapresse.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ingegner Nolli si dichiara innocente riguardo alle accuse relative al progetto su Bosconavigli. Secondo quanto affermato, ha eseguito le istruzioni fornite dal Comune di Milano, rispettando scrupolosamente le procedure autorizzative. La sua condotta è stata guidata e conforme alle indicazioni dell’amministrazione pubblica, evidenziando come il rispetto delle normative sia stato totale e condiviso con le autorità competenti.

“ L’ingegner Nolli è totalmente innocente rispetto a questa accusa, ha fatto esattamente quello che gli ho detto di fare il Comune di Milano è stato guidato per mano dal Comune nella richiesta del provvedimento autorizzativo e ha rispettato alla lettera come qualunque cittadino che si rivolga alla pubblica autorità. Non può poi lo stesso Stato che l’autorizzato a costruire, oggi punirlo con un processo e con una minaccia di confisca. Ho fiducia nella giustizia e confido che il mio assistito verrà assolto così verrà ristabilita la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato e della magistratura”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

urbanistica legale nolli su bosconavigli 200 innocente ha eseguito ci242 che ha detto comune

© Lapresse.it - Urbanistica, legale Nolli su Bosconavigli: “È innocente, ha eseguito ciò che ha detto Comune”

Leggi anche: Garlasco, legale Sempio: “Foto dimostrano che ha detto la verità”

Leggi anche: “Nessuno poteva replicare Clough: era davvero unico. Quello che ricordo del tempo trascorso con lui, e che forse ho portato con me nel management, è il fatto che ha instillato un “modo forestale” in tutto ciò che facevamo”. Ciò che Sean Dyche ha imparato da Brian Clough

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

urbanistica legale nolli bosconavigliUrbanistica, legale Nolli su Bosconavigli: “È innocente, ha eseguito ciò che ha detto Comune” - (LaPresse) “L’ingegner Nolli è totalmente innocente rispetto a questa accusa, ha fatto esattamente quello che gli ho detto di fare il Comune è ... stream24.ilsole24ore.com

urbanistica legale nolli bosconavigliProgetto Bosconavigli a Milano, l’architetto Boeri e altri 5 indagati accusati di lottizzazione abusiva e abuso edilizio rinviati a giudizio - Milano, 9 gennaio 2026 – Sono stati rinviati a giudizio tutti gli indagati al centro di uno dei fascicoli della Procura di Milano ... msn.com

urbanistica legale nolli bosconavigliUrbanistica Milano, Stefano Boeri e altri sei sono stati rinviati a giudizio - Stefano Boeri e altri sei tra costruttori, architetti e funzionari comunali sono stati rinviati a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica a Milano legata al progetto immobiliare di lusso ... affaritaliani.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.