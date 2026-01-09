L’ingegner Nolli si dichiara innocente riguardo alle accuse relative al progetto su Bosconavigli. Secondo quanto affermato, ha eseguito le istruzioni fornite dal Comune di Milano, rispettando scrupolosamente le procedure autorizzative. La sua condotta è stata guidata e conforme alle indicazioni dell’amministrazione pubblica, evidenziando come il rispetto delle normative sia stato totale e condiviso con le autorità competenti.

“ L’ingegner Nolli è totalmente innocente rispetto a questa accusa, ha fatto esattamente quello che gli ho detto di fare il Comune di Milano è stato guidato per mano dal Comune nella richiesta del provvedimento autorizzativo e ha rispettato alla lettera come qualunque cittadino che si rivolga alla pubblica autorità. Non può poi lo stesso Stato che l’autorizzato a costruire, oggi punirlo con un processo e con una minaccia di confisca. Ho fiducia nella giustizia e confido che il mio assistito verrà assolto così verrà ristabilita la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato e della magistratura”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Urbanistica, legale Nolli su Bosconavigli: “È innocente, ha eseguito ciò che ha detto Comune”

Leggi anche: Garlasco, legale Sempio: “Foto dimostrano che ha detto la verità”

Leggi anche: “Nessuno poteva replicare Clough: era davvero unico. Quello che ricordo del tempo trascorso con lui, e che forse ho portato con me nel management, è il fatto che ha instillato un “modo forestale” in tutto ciò che facevamo”. Ciò che Sean Dyche ha imparato da Brian Clough

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Urbanistica, legale Nolli su Bosconavigli: “È innocente, ha eseguito ciò che ha detto Comune” - (LaPresse) “L’ingegner Nolli è totalmente innocente rispetto a questa accusa, ha fatto esattamente quello che gli ho detto di fare il Comune è ... stream24.ilsole24ore.com