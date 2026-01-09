Uomini e Donne | il monologo infinito di Marina fa fuggire Tina

Durante una puntata di Uomini e Donne, Marina ha intrattenuto un lungo monologo durante il confronto con i cavalieri, suscitando la frustrazione di Tina Cipollari. Quest’ultima, esasperata, ha deciso di abbandonare lo studio e raggiungere il parcheggio sotto la pioggia, prima di arrivare alla decisione finale sulla dama. Un episodio che ha caratterizzato il proseguimento del programma e le dinamiche tra i protagonisti.

Durante il confronto con i cavalieri, Marina tiene un lungo monologo che esaspera Tina Cipollari, la quale lascia lo studio e raggiunge il parcheggio sotto la pioggia prima della decisione finale della dama. Oggi, venerdì 9 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. Al centro dello studio Federico Mastrostefano, che forse ha finalmente trovato l'amore, mentre Mario ha continuato a catalizzare l'attenzione tra Gemma ed Emanuela. Spazio anche a Sabrina e Carlo, sempre più affiatati, e a Marina, protagonista di un lungo confronto che ha fatto perdere la pazienza persino a Tina Cipollari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

