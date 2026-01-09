Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 9 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le ultime news su Uomini e Donne, con la diretta di oggi, 9 gennaio 2026. La puntata, visibile in streaming su Witty TV e in onda su Canale 5, comprende le dinamiche del Trono Over e del Trono Classico. Qui troverai aggiornamenti chiari e dettagliati sulle vicende in corso, per seguire con attenzione le evoluzioni dei protagonisti del programma.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 9 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata una nuova delusione per Gemma da parte del cavaliere Mario. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Cristiana. La tronista scopre che Simone si è confrontato con Sara. Non solo il corteggiatore non esclude la possibilità di uscire con l’altra tronista con Cristina decisa quasi ad eliminarlo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

