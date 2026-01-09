Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 9 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV
Ecco le anticipazioni e le ultime news su Uomini e Donne, con la diretta di oggi, 9 gennaio 2026. La puntata, visibile in streaming su Witty TV e in onda su Canale 5, comprende le dinamiche del Trono Over e del Trono Classico. Qui troverai aggiornamenti chiari e dettagliati sulle vicende in corso, per seguire con attenzione le evoluzioni dei protagonisti del programma.
Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 9 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata una nuova delusione per Gemma da parte del cavaliere Mario. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Cristiana. La tronista scopre che Simone si è confrontato con Sara. Non solo il corteggiatore non esclude la possibilità di uscire con l’altra tronista con Cristina decisa quasi ad eliminarlo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (7 gennaio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV
Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (8 gennaio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV
Uomini e Donne Anticipazioni: ecco cosa vedremo nelle Puntate di gennaio 2026; “Uomini e Donne”, le anticipazioni delle puntate dal 7 al 9 gennaio; Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana bacia Ernesto e si avvicina alla scelta, Sabrina rifiuta Carlo; Uomini e Donne, anticipazioni: Sabrina (in lacrime) litiga con Tina e non molla il trono, ennesimo no per Gemma.
Uomini e Donne, anticipazioni 9 gennaio 2026: Federico Mastrostefano chiude con due dame - Uomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 9 gennaio 2026: Federico Mastrostefano chiude e apre conoscenze, assente Flavio Ubirti. mondotv24.it
Uomini e donne, anticipazioni puntata 8 gennaio: Gemma, dai sorrisi alle lacrime per Mario - L'8 gennaio andranno in onda prima la felicità di Gemma per un incontro con Mario, poi la sua delusione per l'avvicinamento di lui a Maria ... it.blastingnews.com
Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 8 gennaio 2026/ Gemma in lacrime, Cristiana contro Simone - Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 8 gennaio 2026: Gemma Galgani in lacrime, Cristiana contro Simone ... ilsussidiario.net
A Uomini e Donne si è parlato di uno stereotipo spiacevole. Uno dei partecipanti alla trasmissione ha detto che “i docenti lavorano poco”, pensando che il loro mestiere consista solo nello stare in classe (come se fosse poco) per quattro/cinque ore al giorno e - facebook.com facebook
Europei XC Junior a squadre (Uomini / Donne) dal 2012: 2025: 12th / 10th 2024: 12th / 2023: 7th / 10th 2022: 10th / 11th 2021: 13th / 7th 2019: 8th / 2018: 9th / 5th 2017: 7th / 2016: 4th / 7th 2015: / 7th 2014: / 8th 2013: / 4th 2012: 6th / 11th x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.