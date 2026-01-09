Università il bilancio del semestre filtro | a Pisa entrano in 468

L’Università di Pisa ha comunicato i risultati del semestre, con 468 nuovi studenti ammessi nei corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. La graduatoria nazionale, pubblicata l’8 gennaio, ha determinato l’ingresso di queste studentesse e studenti, segnando l’inizio di un nuovo ciclo accademico. Questo dato rappresenta un importante momento di verifica e analisi per l’ateneo, in vista delle sfide future nel settore della formazione universitaria.

Pisa, 9 gennaio 2026 – Sono 468 le studentesse e gli studenti ammessi all’Università di Pisa nei corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria dopo la pubblicazione, l’8 gennaio, della graduatoria nazionale. Di questi, 197 entrano con riserva, per non aver superato tutti e tre gli esami del semestre filtro. Sono così coperti tutti i posti a disposizione all’Università di Pisa (369 per Medicina, 69 per Veterinaria, 30 per Odontoiatria). Il 16 gennaio si aprirà una seconda finestra per i posti che saranno eventualmente rimasti vacanti per rinuncia. Le graduatorie degli ammessi ai corsi affini sono invece previste per fine mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università, il bilancio del semestre filtro: a Pisa entrano in 468 Leggi anche: Medicina, semestre filtro: a Pisa entrano in 468 di cui 197 con riserva Leggi anche: Semestre filtro: al via all'Università di Pisa i corsi di recupero Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il semestre filtro, sono 22.500 gli idonei a Medicina - Dopo le polemiche arrivano i numeri definitivi sui risultati del cosiddetto semestre filtro. ansa.it Semestre filtro: meno polemica e più psicometria scientifica - Gentile Direttore, le polemiche sul controverso “semestre filtro” per l’accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e veterinaria non accennano a placarsi, coinvolgendo anche studiosi di ... quotidianosanita.it Semestre filtro, dopo il secondo appello studenti in protesta a Bari: «Un danno per i fuorisede, il futuro è in bilico» VIDEO - Non si arrestano le polemiche per il semestre filtro, che consente l'accesso alle facoltà di Medicina. lagazzettadelmezzogiorno.it Bilancio UniMe 2026–2028: più risorse per studenti, personale e didattica Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina ha approvato il Bilancio Unico di Previsione 2026–2028, dopo il parere favorevole del Senato Accademico e del C - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.