United Cup 2026 | Swiatek e doppio misto regalano la semifinale alla Polonia

La Polonia si è qualificata per la semifinale dell'United Cup 2026, dopo aver battuto l’Australia a Sydney. La vittoria è arrivata grazie alle prestazioni di Swiatek e del doppio misto, che hanno assicurato il passaggio del turno alla squadra polacca. Questo risultato conferma il buon percorso della nazionale nel torneo, portandola a un passo dalla finale.

Polonia ultima semifinalista di United Cup. Questo il responso del confronto odierno, disputato contro l'Australia padrona di casa a Sydney. Alla Ken Rosewall Arena, in sostanza, nella giornata di domani ci saranno USA-Polonia e Svizzera-Belgio, l'uno remake della finale 2025, l'altro confronto inatteso alla vigilia. Iga Swiatek-Maya Joint 6-1 6-1 Poco da dire sul primo match, semplicemente dominato dalla campionessa di Wimbledon in neanche un'ora, 58 minuti per l'esattezza. Due soli game ai vantaggi, cinque break messi comodamente a segno, una sola palla break concessa (e annullata), in sostanza qui c'è tutta la superiorità attuale di una giocatrice che ha tutta l'aria di voler arrivare davvero in forma agli Australian Open.

