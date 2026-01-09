Uniamoci con un sorriso | lo spettacolo di Tony Carbone nel teatro della Chiesa Maria Santissima Consolatrice

Il 10 gennaio, presso il teatro della Chiesa Maria Santissima Consolatrice, si terrà lo spettacolo di Tony Carbone intitolato

Sabato 10 gennaio, spettacolo di Tony Carbone "Uniamoci con un sorriso", al teatro della Chiesa Parrocchiale Maria Santissima Consolatrice."Uniamoci con un sorriso" è uno spettacolo comico con protagonista il cabarettista siciliano Tony Carbone, che si svolgerà Sabato 10 Gennaio 2026, alle 18.30.

