A Forlì si trova una bambina di due anni in condizioni gravi in terapia intensiva. Nella regione Romagna sono stati effettuati 1.122 tamponi nei pronto soccorso e reparti ospedalieri, con circa il 40,8% positivi all’influenza stagionale, il 2,6% al COVID-19 e il 3,7% al virus respiratorio sinciziale. I dati evidenziano l’andamento delle infezioni respiratorie nella zona, che continua a monitorare la situazione.

Sono stati eseguiti 1.122 tamponi nei Pronto soccorso e nei reparti ospedalieri della Romagna: il 40,8% sono risultati positivi all’influenza stagionale, il 2,6% al covid e il 3,7% al virus respiratorio sinciziale. Sono i dati nel bollettino dell’Ausl per la settimana 29 dicembre-4 gennaio. Il dato più interessante riguarda le forme più gravi, che hanno richiesto il ricovero in Terapia intensiva. Sono stati 11 i casi da metà dicembre, ovvero dall’inizio della stagione influenzale vera e propria, tra cui due persone decedute. Entrambe erano over 70 e, per quanto vaccinate, presentavano un quadro clinico già complesso per comorbidità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Undici persone in Terapia intensiva. A Forlì grave una bimba di due anni

Undici persone in Terapia intensiva. A Forlì grave una bimba di due anni

Undici persone in terapia intensiva. A Forlì grave una bimba di due anni