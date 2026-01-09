Un' arachide stava ostruendo un bronco il dettaglio di come è stato salvato un bambino
Durante il picco influenzale, un bambino è stato salvato da un episodio insolito: un’arachide rimasta bloccata nelle vie respiratorie, ostruendo un bronco. Grazie all’intervento tempestivo di un’équipe medica competente, è stato possibile rimuovere il corpo estraneo e garantire la sicurezza del piccolo paziente. Un episodio che mette in evidenza l’importanza di un intervento rapido e professionale in situazioni di emergenza respiratoria.
In un momento di grande pressione sulla sanità pubblica, anche locale, a causa dei numerosi ricoveri e accessi ospedalieri dovuti al picco influenzale, vi raccontiamo un episodio singolare e potenzialmente pericoloso, che si è concluso però con un lieto fine che fa proprio rima con eccellenza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Bambino di seconda elementare ruba coltello alla mensa e aggredisce due compagni: bambino fragile, sintomo di stato emotivo
Leggi anche: Una donna è stata uccisa dal cervo che aveva salvato e stava cercando di addomesticare
Un'arachide stava ostruendo un bronco, il dettaglio di come è stato salvato un bambino.
Morto a calcetto a 15 anni, è stata aritmia maligna. Eseguita l'autopsia sul cadavere del ragazzo deceduto a Pordenone Paul Nana Ampomg, Il quindicenne morto in un campetto mentre stava giocando una partita a calcio con amici, la vigilia di Natale a Porde - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.