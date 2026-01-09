Una targa al parco dei Daini per festeggiare i 126 anni della Lazio Lotito | Riqualificheremo l' area
Per celebrare i 126 anni della Lazio, è stata posta una targa nel parco dei Daini, luogo del primo campo da calcio della squadra tra il 1906 e il 1913. L'iniziativa mira a valorizzare la storia del club e il territorio. Il presidente Lotito ha annunciato anche un intervento di riqualificazione dell’area, consolidando così il legame tra la squadra e il suo passato.
