Una targa al parco dei Daini per festeggiare i 126 anni della Lazio Lotito | Riqualificheremo l' area

Per celebrare i 126 anni della Lazio, è stata posta una targa nel parco dei Daini, luogo del primo campo da calcio della squadra tra il 1906 e il 1913. L'iniziativa mira a valorizzare la storia del club e il territorio. Il presidente Lotito ha annunciato anche un intervento di riqualificazione dell’area, consolidando così il legame tra la squadra e il suo passato.

Lazio, Gualtieri sul Flaminio: "Siamo pronti per far partire l'iter" - VIDEO - A margine dell'evento al Parco dei Daini, per festeggiare i 126 anni della Lazio, ha parlato il sindaco di Roma. lalaziosiamonoi.it

Il Comune da in adozione alla Lazio il parco dei Daini a Roma, Lotito: "Qui è iniziata la storia della Lazio" - Questo articolo Il Comune da in adozione alla Lazio il parco dei Daini a Roma, Lotito: "Qui è iniziata la storia della Lazio" proviene da LaPresse ... msn.com

