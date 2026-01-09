Una svista nel Milleproroghe vieta ai medici di 72 anni di lavorare in ospedale

Una recente svista nel decreto Milleproroghe ha vietato ai medici di 72 anni di continuare a lavorare in ospedale. In sanità, anche le piccole imprecisioni normative possono avere conseguenze significative, mettendo a rischio la continuità delle cure e la funzionalità dei reparti. È fondamentale intervenire tempestivamente per correggere queste lacune e garantire la stabilità del sistema sanitario.

I dettagli, in sanità, spesso non sono mai solo tali: una norma che scade, una proroga che manca, una riga dimenticata in un decreto e si rischia la crisi di interi reparti ospedalieri. E' da quest. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

