Una svista nel Milleproroghe vieta ai medici di 72 anni di lavorare in ospedale
Una recente svista nel decreto Milleproroghe ha vietato ai medici di 72 anni di continuare a lavorare in ospedale. In sanità, anche le piccole imprecisioni normative possono avere conseguenze significative, mettendo a rischio la continuità delle cure e la funzionalità dei reparti. È fondamentale intervenire tempestivamente per correggere queste lacune e garantire la stabilità del sistema sanitario.
I dettagli, in sanità, spesso non sono mai solo tali: una norma che scade, una proroga che manca, una riga dimenticata in un decreto e si rischia la crisi di interi reparti ospedalieri. E' da quest. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Milleproroghe, dai medici alle multe fino ai Lep: cosa c'è nel decreto approvato dal cdm, i 16 articoli
Leggi anche: Ospedale Careggi di Firenze, intasavano le liste d'attesa per lavorare meno: 10 medici deferiti, come agivano
SINDACI COMPATTI SULL’OSPEDALE DI POLISTENA: “Salvo per un mese ma servono soluzioni stabili e revisione urgente del milleproroghe” Nella giornata di oggi, presso il Comune di Polistena su invito del Sindaco Michele Tripodi, si è svolto un incontro - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.