Una svista nel Milleproroghe vieta ai medici di 72 anni di lavorare in ospedale

Una recente svista nel decreto Milleproroghe ha vietato ai medici di 72 anni di continuare a lavorare in ospedale. In sanità, anche le piccole imprecisioni normative possono avere conseguenze significative, mettendo a rischio la continuità delle cure e la funzionalità dei reparti. È fondamentale intervenire tempestivamente per correggere queste lacune e garantire la stabilità del sistema sanitario.

