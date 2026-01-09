Una spericolata avventura sui mari, in cui scoprire cosa succede nel museo del mare quando cala la sera, tutti i visitatori se ne tornano a casa, le luci si spengono e il chiarore della luna trasforma i due custodi e le tante cose inanimate lì conservate nei protagonisti di una storia incredibile. È lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie dal titolo “Spataciunfete!“, che verrà portato in scena domenica alle 16 sul palco del Teatro San Giuseppe di via Italia a Brugherio, in un mix di fiaba e coinvolgimento diretto del pubblico. A dare vita alla rappresentazione saranno gli attori Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli della compagnia Teatrodaccapo, che dell’opera sono anche autori e registi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una folle avventura sui mari “Spataciunfete!“ per ridere

Leggi anche: Dr. Slump e Arale, la folle avventura di un robot e del suo inventore

Leggi anche: Nuova normativa regionale sui pozzi: a Ostuni un focus con Cia "Due mari"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Una folle avventura sui mari “Spataciunfete!“ per ridere.

Una folle avventura sui mari “Spataciunfete!“ per ridere - Una spericolata avventura sui mari, in cui scoprire cosa succede nel museo del mare quando cala la sera, tutti i visitatori se ne tornano a casa, le luci si spengono e il chiarore della luna trasforma ... ilgiorno.it