Sergio Perez torna a parlare e rivela dettagli sui retroscena con Verstappen. Mentre la sua presenza in Formula 1 si fa sentire, Perez dimostra di avere molto da dire, anche senza grandi clamori. In questa fase, il suo ruolo e le dinamiche con il compagno di squadra sono al centro dell’attenzione, offrendo uno sguardo più approfondito sulla realtà di una delle scuderie più competitive del campionato.

Sarà pure Checo, ma di certo non è muto. Per fare rumore, Sergio Perez non ha bisogno di accendere il motore della propria Cadillac, al debutto in Formula 1 come undicesima scuderia in griglia. Il pilota messicano prima di indossare di nuovo il casco, si toglie qualche sassolino dalle scarpe: dopo un anno lontano dal paddock, spartirà il box con Valtteri Bottas, senza rimpiangere quello Red Bull in cui ha trascorso i precedenti 4 Mondiali: due podi nel campionato piloti (‘22 e ‘23), quando a vincere quello piloti è stato il compagno Verstappen. “Un vero inferno”, scatta subito Perez, senza paura di raccogliere lo sporco lungo la traiettoria delle proprie parole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Un vero inferno". Sergio Perez torna e svela i retroscena con Verstappen

Leggi anche: “Macchina su misura per Verstappen in Red Bull”, le dure accuse di Sergio Perez

Leggi anche: F1, Sergio Perez si toglie qualche sassolino: “Difficoltà in Red Bull? Ci si deve adattare a Verstappen”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

F1, Sergio Perez: Compagno di Verstappen alla Red Bull era un inferno. Mio figlio era in ospedale e io al simulatore, ho dato tutto me stesso; F1, Sergio Perez: Compagno di Verstappen alla Red Bull era un inferno. Mio figlio era in ospedale e io al simulatore, ho dato tutto me stesso.

"Un vero inferno". Sergio Perez torna e svela i retroscena con Verstappen - Il pilota messicano torna dopo un anno lontano dal paddock con la Cadillac, al debutto in Formula 1 Sarà pure Checo, ma di certo non è muto. ilgiornale.it