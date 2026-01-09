Un vero inferno Sergio Perez torna e svela i retroscena con Verstappen
Sergio Perez torna a parlare e rivela dettagli sui retroscena con Verstappen. Mentre la sua presenza in Formula 1 si fa sentire, Perez dimostra di avere molto da dire, anche senza grandi clamori. In questa fase, il suo ruolo e le dinamiche con il compagno di squadra sono al centro dell’attenzione, offrendo uno sguardo più approfondito sulla realtà di una delle scuderie più competitive del campionato.
Sarà pure Checo, ma di certo non è muto. Per fare rumore, Sergio Perez non ha bisogno di accendere il motore della propria Cadillac, al debutto in Formula 1 come undicesima scuderia in griglia. Il pilota messicano prima di indossare di nuovo il casco, si toglie qualche sassolino dalle scarpe: dopo un anno lontano dal paddock, spartirà il box con Valtteri Bottas, senza rimpiangere quello Red Bull in cui ha trascorso i precedenti 4 Mondiali: due podi nel campionato piloti (‘22 e ‘23), quando a vincere quello piloti è stato il compagno Verstappen. “Un vero inferno”, scatta subito Perez, senza paura di raccogliere lo sporco lungo la traiettoria delle proprie parole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: “Macchina su misura per Verstappen in Red Bull”, le dure accuse di Sergio Perez
Leggi anche: F1, Sergio Perez si toglie qualche sassolino: “Difficoltà in Red Bull? Ci si deve adattare a Verstappen”
F1, Sergio Perez: Compagno di Verstappen alla Red Bull era un inferno. Mio figlio era in ospedale e io al simulatore, ho dato tutto me stesso; F1, Sergio Perez: Compagno di Verstappen alla Red Bull era un inferno. Mio figlio era in ospedale e io al simulatore, ho dato tutto me stesso.
"Un vero inferno". Sergio Perez torna e svela i retroscena con Verstappen - Il pilota messicano torna dopo un anno lontano dal paddock con la Cadillac, al debutto in Formula 1 Sarà pure Checo, ma di certo non è muto. ilgiornale.it
Sergio Perez vuota il sacco su Max Verstappen: "Un vero inferno" - Il messicano anche per quello che ha vissuto in prima persona non è rimasto sorpreso per quanto successo al neozelandese Liam Lawson ... msn.com
Perez e l'inferno Red Bull: "Lavorano solo per Max. Spesi 6mila sterline di psicologo, e mio figlio..." - Il messicano che dal 2026 torna in F1 con Cadillac ha raccontato l'esperienza nel team: "Horner mi disse subito che la macchina era costruita per Verstappen. msn.com
Qui Si Risolve. . Risposta al commento “@Mar123: Io ho fatto ingegneria partendo dalle basi del linguistico È vero, è un inferno, ho passato analisi 1 al terzo appello.” - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.