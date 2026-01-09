Un traffico anomalo su pagine sensibili del ministero della Difesa italiano porta a indirizzi cinesi

Il 23 dicembre, il sito del ministero della Difesa italiano ha registrato un aumento inatteso di accessi provenienti da indirizzi IP cinesi, riguardanti alcune pagine sensibili. Questa attività sospetta solleva questioni sulla sicurezza delle informazioni e sulla possibilità di tentativi di intercettazione o accesso non autorizzato. È importante monitorare e analizzare attentamente questi eventi per garantire l'integrità dei dati e la protezione delle risorse istituzionali.

Il 23 dicembre scorso il sito internet del ministero della Difesa italiano ha visto un incremento anomalo e apparentemente ingiustificato di accessi ad alcune pagine riconducibili a indirizzi Ip cinesi. Secondo i dati analizzati dal software Matomo, l'aumento degli accessi è persistente, ed è quindi compatibile con un'attività di ricognizione informativa sistematica. Vuol dire: intelligence da fonti aperte. E che sia una potenziale attività d'intelligence lo dimostra anche l'elenco delle pagine web più visitate: la sezione Amministrazione trasparente da sola concentra oltre settemila accessi diretti.

