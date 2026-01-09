Un sabato con gli amici al Teatro India

Dal 13 al 18 gennaio 2026, il Teatro India ospita “Un sabato, con gli amici”, uno spettacolo teatrale diretto e adattato da Marco Grossi. Tratto dal romanzo di Andrea Camilleri, l’opera propone una riflessione sulla convivialità e le relazioni umane, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento culturale in un contesto teatrale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di narrativa e teatro contemporaneo.

SPECIALE TEATRO / A ROMA "UN SABATO CON GLI AMICI" DAL ROMANZO DI CAMILLERI – (1) - Roma, 9 gen Dal 13 al 18 gennaio 2026 approda al Teatro India di Roma Un sabato, con gli amici, spettacolo teatrale liberamente adattato e diretto da Marco Grossi dal romanzo omonimo di Andrea Camille ... 9colonne.it

