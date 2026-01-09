Un punto un milione e mille dubbi | il tennis-show che divide Melbourne

Da sportface.it 9 gen 2026

L’Australian Open 2026 mette in discussione il ruolo del tennis, tra tradizione e innovazione. Un singolo punto, senza possibilità di recupero, apre un dibattito sulla natura dello sport: resistenza o intrattenimento? Questa edizione invita a riflettere sulla sua evoluzione, evidenziando le sfide e le trasformazioni che il torneo e il tennis in generale stanno vivendo nel panorama attuale.

Un solo punto. Nessuna seconda possibilità. Nessun set, nessun game, nessuna rimonta. All’Australian Open 2026 il tennis decide di guardarsi allo specchio e chiedersi se è ancora uno sport di resistenza o se sta diventando intrattenimento puro. Nasce così il Million Dollar 1 Point Slam, l’evento che promette spettacolo ma solleva più di una perplessità. . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

