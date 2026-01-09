Un punto un milione e mille dubbi | il tennis-show che divide Melbourne

L’Australian Open 2026 mette in discussione il ruolo del tennis, tra tradizione e innovazione. Un singolo punto, senza possibilità di recupero, apre un dibattito sulla natura dello sport: resistenza o intrattenimento? Questa edizione invita a riflettere sulla sua evoluzione, evidenziando le sfide e le trasformazioni che il torneo e il tennis in generale stanno vivendo nel panorama attuale.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.