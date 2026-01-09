Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 12 al 16 gennaio 2026. Antonietta decide di denunciare i crimini di Gennaro durante la trasmissione di Michele, creando una situazione delicata per il personaggio. La vicenda si sviluppa tra tensioni e conseguenze impreviste, evidenziando i risvolti personali e le dinamiche di una delle storie più rilevanti della settimana.

© US RAI Un’iniziativa della moglie Antonietta mette in seria difficoltà Gennaro Gagliotti nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Stanca delle pressioni che subisce dal marito, la donna presenzia alla trasmissione radiofonica di Michele e denuncia tutte le malefatte commesse da Gennaro. Mentre quest’ultimo cerca vendetta, Roberto e Marina festeggiano per quella che sembra essere la caduta del perfido Gagliotti. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Antonietta denuncia i crimini di Gennaro durante la trasmissione di Michele

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Antonietta denuncia pubblicamente Gennaro, è la fine per Gagliotti?

Leggi anche: Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 12 Al 16 Gennaio 2026: Antonietta Incastra Gennaro!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: arriva (finalmente) la resa dei conti per Gennaro Gagliotti; Un posto al sole, le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Raffaele e Ornella in grande crisi, Gennaro tradito; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 5 al 9 gennaio 2026; Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026.

Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Antonietta denuncia pubblicamente Gennaro, è la fine per Gagliotti? - Cosa accadrà nelle prossime puntate Un posto al sole in onda dal 12 al 16 gennaio 2026 su Rai Tre? superguidatv.it