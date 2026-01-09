Un portiere ed una punta per l' Hellas ma il club continua a muoversi sul mercato

L'Hellas Verona prosegue le operazioni di mercato, confermando un nuovo innesto tra le sue fila. La squadra lavora per rinforzare il reparto portieri e l’attacco, mantenendo alta l’attenzione sulle trattative in corso. In questa fase, il club si concentra su investimenti mirati per migliorare la rosa, senza perdere di vista i bisogni tecnici e le strategie di mercato.

L'Hellas Verona è al centro di numerose trattative in questa prima fase del calciomercato di riparazione, che lo ha visto già dare l'ufficialità di un nuovo arrivo. Nuovo portiereIl club scaligero ha annunciato infatti tramite i propri canali l'arrivo del portiere brasiliano Arthur Borghi dallo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Serie C girone C. Team Altamura, arriva il portiere Alastra; Mercato Verona, arriva il portiere Borghi, si unirà alla prima squadra; Zanzi: “Bilancio nettamente positivo del primo anno all’Hellas Verona. Sogliano è il ds n.1 in Italia e forse nel mondo. Vogliamo migliorarci, siamo fiduciosi”; invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati.

