Un nuovo pozzo | questo il progetto per la zona di Cupi

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo pozzo per migliorare l’approvvigionamento idrico nella frazione di Cupi. Da tempo, lavoriamo per risolvere le criticità legate alla disponibilità d’acqua nella zona, con interventi mirati e sostenibili. Questo investimento mira a garantire una fornitura più stabile e affidabile, contribuendo al benessere della comunità e alla tutela delle risorse locali.

"Stiamo lavorando per risolvere il problema dell'acqua nella frazione di Cupi fin dall'inizio del nostro insediamento". La sindaca di Visso Rosella Sensi interviene dopo l'appello dell'azienda agricola Il Pastorello di Cupi a trovare una soluzione definitiva, dopo quasi dieci anni dal sisma. Le case e l'attività, che conta mille pecore, erano rimaste senz'acqua per un giorno e mezzo; poi l'acqua era tornata, ma da quando la sorgente è andata persa, con le scosse del 2016, la criticità si ripete periodicamente in questa frazione e a Macereto. "In accordo con l'Usr – spiega Sensi – per prima cosa abbiamo effettuato delle indagini".

