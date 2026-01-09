Un miliardo e mezzo sottratto alle mafie i retroscena del maxi sequestro di cocaina in porto

Un recente intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di oltre due tonnellate di cocaina nel porto di Genova, sottraendo un miliardo e mezzo di euro alle organizzazioni criminali. L’operazione, condotta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane, rappresenta un importante risultato nella lotta contro il traffico di droga, evidenziando l’efficacia delle attività di controllo e prevenzione.

Oltre due tonnellate di cocaina purissima sono state sequestrate nel porto di Genova nell’ambito di un’operazione condotta dai finanzieri del Comando provinciale e dai funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il blitz al terminal Spinelli è scattato nei giorni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Maxi sequestro in porto: due tonnellate di cocaina purissima Leggi anche: VIDEO | Il maxi sequestro di cocaina purissima in porto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Un miliardo e mezzo sottratto alle mafie, i retroscena del maxi sequestro di cocaina in porto. Un miliardo e mezzo sottratto alle mafie, i retroscena del maxi sequestro di cocaina in porto - La droga viaggiava su rotte commerciali regolari: indagini in corso sulla filiera del traffico internazionale ... genovatoday.it

Nel 2025 oltre mezzo miliardo di euro al sistema toscano erogato per l'agricoltura toscana - facebook.com facebook

Mezzo miliardo di incassi e 70 milioni di presenze: i dati (stabili) del cinema 2025 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.