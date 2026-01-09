Un miliardo e mezzo sottratto alle mafie i retroscena del maxi sequestro di cocaina in porto

Un recente intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di oltre due tonnellate di cocaina nel porto di Genova, sottraendo un miliardo e mezzo di euro alle organizzazioni criminali. L’operazione, condotta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane, rappresenta un importante risultato nella lotta contro il traffico di droga, evidenziando l’efficacia delle attività di controllo e prevenzione.

Oltre due tonnellate di cocaina purissima sono state sequestrate nel porto di Genova nell’ambito di un’operazione condotta dai finanzieri del Comando provinciale e dai funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il blitz al terminal Spinelli è scattato nei giorni. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

