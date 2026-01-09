Un maxi schermo per la promozione turistica | il progetto del Libero consorzio che divide
Il Libero Consorzio di Agrigento ha avviato un progetto per installare un maxi schermo a led nel centro storico di Sciacca, in piazza Angelo Scandaliato. L’obiettivo è promuovere il territorio e le sue attrazioni turistiche, offrendo informazioni e contenuti dedicati ai visitatori. L’intervento mira a valorizzare il patrimonio locale, migliorando la comunicazione e l’esperienza di chi si trova in zona.
Un maxi schermo a led per la promozione turistica sarà installato nel centro storico di Sciacca in piazza Angelo Scandaliato. L’iniziativa rientra in un progetto di comunicazione del Libero consorzio di Agrigento che prevede l’installazione di maxi schermi outdoor nei Comuni a maggiore vocazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
