Nel 2025 si registra un miglioramento nella disciplina stradale tra i cittadini di Biturgense, con una diminuzione degli incidenti e delle multe. I dati della polizia municipale, guidata dal comandante Antonello Guadagni, evidenziano un atteggiamento più rispettoso delle norme del codice della strada rispetto all’anno precedente, indicando una tendenza positiva verso una viabilità più sicura e responsabile.

di Claudio Roselli Biturgensi più disciplinati e rispettosi del codice della strada nel 2025 rispetto all'anno precedente, stando almeno ai numeri dell'attività svolta dalla polizia municipale, che ha in Antonello Guadagni il suo comandante. Nel corso dell'anno appena terminato sono stati rilevati 42 incidenti stradali, con 24 persone rimaste ferite. L'attività di controllo e prevenzione ha portato all'emissione di 3.207 preavvisi e verbali per violazioni al codice, in diminuzione di quasi il 25% rispetto al 2024, quando erano stati 4.253. In particolare, i preavvisi per divieto di sosta sono scesi da 1.

Un anno con meno incidenti e multe. Biturgensi più disciplinati alla guida

