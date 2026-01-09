Un amore in vacanza è la nuova rom-com Netflix | tanta evasione poca emozione

Il film: People We Meet on Vacation – Un amore in vacanza (2026) Titolo originale: People We Meet on Vacation Regia: Brett Haley Sceneggiatura: Yulin Kuang, Amos Vernon, Nunzio Randazzo Genere: Commedia romantica Cast: Emily Bader, Tom Blyth, Molly Shannon, Alan Ruck, Lukas Gage Durata: 117 minuti Dove l’abbiamo visto: Su Netflix Trama: Poppy e Alex sono amici da anni e condividono una tradizione insolita: una vacanza insieme ogni estate. Tra viaggi, ricordi e silenzi mai affrontati, il loro rapporto viene messo alla prova quando il passato torna a chiedere risposte. A chi è consigliato? People We Meet on Vacation è consigliato a chi cerca una commedia romantica leggera e visivamente curata, senza aspettarsi un forte scavo emotivo o una rilettura innovativa del genere. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

