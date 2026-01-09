Recentemente, alcuni fan di Uma Musume: Pretty Derby hanno notato un particolare sui peluche di Vivlos: le orecchie, solitamente caratteristiche del personaggio, si sono trasformate, assumendo una forma umana. Questo dettaglio, considerato un

Un peluche "difettoso" di Vivlos, personaggio di Uma Musume: Pretty Derby, ha mostrato accidentalmente orecchie umane, suscitando curiosità e risate tra i fan. Il mondo non sarà più lo stesso ora che i fan di Uma Musume hanno scoperto che. Vivlos ha anche orecchie umane. A parte gli scherzi, un errore di produzione ha trasformato un peluche in un oggetto raro, amato dai fan e ricercato dai collezionisti, dimostrando come uno sbaglio possa trasformarsi in un'opportunità. Il peluche "difettoso" di Uma Musume Il 7 gennaio 2025, il produttore di peluche Gift ha pubblicato un comunicato ufficiale persino, per scusarsi di un difetto di distribuzione: il peluche di Vivlos mostrava orecchie umane oltre a quelle equine già presenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uma Musume, fan segnalano i "difetti" sulle bamboline peluche: le orecchie umane diventano da collezione

Leggi anche: Le stranezze delle cimici: le orecchie sulle zampe che servono a coltivare funghi

Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere, il cestello da popcorn è già un oggetto da collezione ambito dai fan

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Uma Musume: addio ad Haru Urara, cavalla che ha ispirato l’iconico personaggio del franchise - Il boom del franchise di Uma Musume: Pretty Derby registrato con l’uscita del gacha in occidente lo scorso giugno ha fatto sì che numerosi giocatori si affezionassero a diversi personaggi del ... drcommodore.it

Uma Musume: l’Italia è uno dei paesi in cui si spende di più sul gacha di Cygames - Il franchise di Uma Musume: Pretty Derby ha ormai quasi 10 anni di storia alle spalle, tra anime, film, eventi dal vivo e videogiochi di successo. drcommodore.it

Uma Musume, l'anime con protagoniste ragazze-cavalle, diventa ancora più famoso con la morte di un campione - Se le prime reazioni al debutto di Uma Musume nel 2018 erano di perplessità - movieplayer.it

Alcuni genitori segnalano la mancata rimozione della neve dalle entrate e dai parcheggi delle scuole #Novafeltria #LeVostreSegnalazioni - facebook.com facebook