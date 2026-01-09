Ultim’ora Napoli assalto a Ndoye | già arrivata la risposta!

Il Napoli ha ripreso i contatti per Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero che aveva già suscitato interesse in passato. Dopo il trasferimento del giocatore dal Bologna al Nottingham Forest, il club azzurro ha effettuato un nuovo sondaggio per valutare un possibile ritorno sul mercato. La situazione resta in evoluzione, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della stagione.

Il Napoli torna a muoversi sul mercato per un obiettivo già seguito in passato. Nei giorni scorsi il club azzurro ha effettuato un nuovo sondaggio per Dan Ndoye, esterno offensivo svizzero finito in Premier League dopo il trasferimento dal Bologna al Nottingham Forest. Secondo quanto riferito da SkySport, il tentativo non ha però prodotto aperture. La risposta del club inglese è stata netta e ha chiuso, almeno per ora, ogni spiraglio. Il contatto di Manna e il ritorno di fiamma. A muoversi in prima persona è stato il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha contattato il Nottingham Forest per avere aggiornamenti sulla situazione del giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

