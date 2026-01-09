Ultimo torna con Acquario | un nuovo inno generazionale aspettando La Favola per Sempre

Ultimo ritorna con il brano “Acquario”, anticipando l’attesa per “La Favola per Sempre”. Dopo il successo di “La Favola Continua – Stadi 2025”, i due album live e il singolo “Bella Davvero”, il cantautore romano si prepara a inaugurare il 2026 con nuove note. Un nuovo capitolo musicale che conferma la sua presenza come figura di riferimento nel panorama italiano.

É tornato Ultimo. Dopo il successo de “La Favola Continua – Stadi 2025”, i due dischi live e il singolo Bella Davvero, il cantautore romano inaugura il 2026 delle grandi hit musicali. Esce oggi Acquario, il suo nuovo brano, che si candida già ad essere una delle canzoni più belle di questa nuova annata. Annunciata sui social due giorni fa, già nel cofanetto “Ultimo Stadi 2025”, Niccolò Moriconi – questo il vero nome del cantante di San Basilio – aveva lasciato qualche indizio, con l’ologramma dell’infinito che si trasformava appunto nel simbolo dell’acquario, suo segno zodiacale e, da oggi, titolo della sua canzone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Ultimo torna con Acquario: il nuovo singolo apre il 2026

Leggi anche: Aspettando Halloween con “Le terre incolte”, la favola nera salentina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ultimo torna con Acquario: il brano che apre la strada verso il raduno di Tor Vergata; Ultimo torna con “Acquario”: il primo singolo dopo un anno da record e l’attesa per Tor Vergata; Ultimo inaugura il suo 2026 con “Acquario” – Testo, audio e significato; Arriva in radio dal 9 gennaio Acquario, il nuovo singolo di Ultimo.

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio - Il cantautore romano pubblica infatti “Acquario”, il suo nuovo singolo, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. megamodo.com