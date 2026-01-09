Ultimo torna con Acquario | il nuovo singolo apre il 2026

Cosa: Uscita del nuovo singolo Acquario e annuncio dettagli del tour.. Dove e Quando: In radio e digitale dal 9 gennaio; live a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026.. Perché: Il brano segna l’inizio dell’anno più importante per la carriera dell’artista, verso il record di Tor Vergata.. Il panorama della musica pop italiana si sveglia oggi con una novità attesa e carica di significati simbolici. Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha rilasciato il suo nuovo singolo intitolato Acquario, disponibile da venerdì 9 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano, pubblicato sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe, rappresenta non solo un ritorno artistico, ma un vero e proprio manifesto programmatico per quello che si preannuncia come l’anno della definitiva consacrazione storica del cantautore romano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

