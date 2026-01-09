Venerdì 9 gennaio esce ‘Acquario’, il nuovo singolo di Ultimo, disponibile in radio e digitale. Pubblicato sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe, il brano rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso artistico dell’artista. Con questa uscita, Ultimo continua a proporre musica autentica e riflessiva, confermando la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Esce venerdì 9 gennaio in radio e in digitale ‘ Acquario ‘, il nuovo singolo di Ultimo, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. Il titolo fa da eco all’indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato ‘Ultimo live stadi 2025’, all’interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’Acquario. Il Raduno degli Ultimi ha realizzato un sold-out di 250mila biglietti venduti in sole 3 ore per quello che sarà il concerto più grande di sempre, un nuovo memorabile capitolo della sua storia e della storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ultimo pubblica un nuovo singolo, esce ‘Acquario’

Leggi anche: Ultimo pubblica Acquario, il nuovo singolo | VIDEO

Leggi anche: Esce “Acquario”, il nuovo singolo di Ultimo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Acquario è il nuovo singolo in arrivo di Ultimo; Tiziano Ferro pubblica 'Sono un grande': testo e significato del nuovo singolo (e cosa c'entra l'ex marito); ULTIMO: l’enigma è sciolto, arriva il nuovo singolo “Acquario”; Ultimo torna con “Acquario”: il primo singolo dopo un anno da record e l’attesa per Tor Vergata.

Ultimo pubblica un nuovo singolo, esce ‘Acquario’ - Esce venerdì 9 gennaio in radio e in digitale 'Acquario', il nuovo singolo di Ultimo, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. lapresse.it