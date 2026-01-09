È disponibile da oggi, venerdì 9 gennaio, il nuovo singolo di Ultimo, intitolato

In radio e in digitale Acquario, il nuovo singolo di Ultimo, accompagnato dal videoclip ufficiale. Fuori oggi, venerdì 9 gennaio, in radio e in digitale Acquario, il nuovo singolo di Ultimo, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe, accompagnato dal nuovo videoclip diretto da YouNuts! Il titolo fa da eco all’indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato Ultimo Live Stadi 2025, all’interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’acquario. Il brano, in cui la penna del cantautore batte a tempo di un breakbeat, accende un faro su quello che si appresta ad essere l’anno più importante della carriera di Ultimo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Ultimo pubblica il nuovo singolo Acquario con il videoclip ufficiale

