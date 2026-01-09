Ultimo atto delle festività Weekend di mercatini e presepe vivente a Pietraia

A Pietraia si conclude il calendario delle festività con un weekend dedicato ai mercatini e al presepe vivente. Dopo le variazioni causate dal maltempo, gli eventi riprendono per offrire un'ultima occasione di incontro e tradizione prima della fine delle celebrazioni natalizie. Un momento di condivisione e di riscoperta delle atmosfere tipiche di questo periodo, in un contesto che invita alla visita e alla partecipazione.

Archiviato il cartellone ufficiale degli eventi natalizi, Cortona si prepara a vivere un fine settimana che rappresenta, di fatto, l’ultimo atto delle festività, recuperando gli appuntamenti rinviati a causa del maltempo dell’Epifania. Un calendario ridisegnato che mette al centro il territorio e le sue tradizioni, con particolare attenzione a uno degli eventi più identitari: il Presepe Vivente di Pietraia. Nel pomeriggio di sabato 10 e per l’intera giornata di domenica 11 gennaio, il centro storico sarà animato dai mercatini dei prodotti tipici nazionali, con i banchi degli espositori dislocati tra piazza Signorelli e piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ultimo atto delle festività. Weekend di mercatini e presepe vivente a Pietraia Leggi anche: Il Presepe vivente chiude gli appuntamenti per le festività Leggi anche: Presepe vivente e Confuoco a Masone con mercatini natalizi e prodotti tipici Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Al Campus di #Varese l'ultimo atto del torneo di minibasket - facebook.com facebook #Mercosur all’ultimo atto: in agenda, verso la firma dell’accordo, riunione straordinaria dei ministri a #Bruxelles. Su @repubblica il presidente nazionale di #Cia #Fini rinnova l’appello perché nessun compromesso danneggi #agricoltori e #allevatori europei x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.